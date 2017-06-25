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25/06/2017 15:37
نقابة موظفي الإدارة العامّة لوحدات التدخّل تقرر تنفيذ وقفة احتجاجية...
25/06/2017 16:26
جوفنتوس يسعى للتعاقد مع المدافع البرازيلي ماركينوس
25/06/2017 17:02
والي المهدية يعود الاطفال المقيمين بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر...
25/06/2017 17:18
المدرب البرتغالي مورينيو مهدد بعقوبة 6 سنوات سجن
25/06/2017 14:30
إنتر ميلان يوافق على رحيل حارسه سمير هاندانوفيتش
25/06/2017 15:29
رئيس الجمهورية يعتبر الخلاف في منطقة الخليج خلافات بين الاحوة داخل...
أهم الأخبار
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سياسة
نقابة موظفي الإدارة العامّة لوحدات التدخّل تقرر تنفيذ وقفة احتجاجية...
25/06/2017 15:37, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
تونس 25 جوان (وات) - عقد المكتب التنفيذي لنقابة موظفي الإدارة العامّة لوحدات...
رئيس الجمهورية يعتبر الخلاف في منطقة الخليج خلافات بين الاحوة داخل...
25/06/2017 15:29, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
تونس 25 جوان 2017-وات-في اول رد فعل لرئاسة الجمهورية بخصوص الخلاف العميق الذي...
الوحدات الحدودية للحرس الوطني ببن قردان تضبط عنصرا سلفيا تكفيريا...
25/06/2017 11:41, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
تونس 25 جوان (وات)- تمكنت الوحدات الحدودية للحرس الوطني بالزكرة من معتمدية بن...
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إقتصاد
تقدّم موسم الحصاد بنسبة 51 بالمائة وتجميع 9ر3 مليون قنطار من الحبوب
25/06/2017 10:26, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
تونس 25 جوان (وات) - تتواصل عمليات حصاد الحبوب في مختلف الولايات، حيث بلغت المساحات المحصودة إلى غاية 23 جوان 2017...
إنجاز أكثر من 21 ألف عملية تشغيل إلى حدود 12 جوان الجاري
ارتفاع ملحوظ للحرارة ايام عيد الفطر
رفع أكثر من 12 ألف مخالفة اقتصادية الى غاية 28 رمضان 2017
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مجتمع
الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بقابس تقرر تنفيذ إضراب عام بيوم واحد مع ترك تحديد تاريخه للمكتب التنفيذي الوطني
23/06/2017 21:12, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
قابس 23 جوان 2017 (وات)- قررت الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، في ختام اجتماع لها اليوم الجمعة بمقر دار...
وزير التربية بالنيابة: نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لباكالوريا 2017 تبلغ 30 بالمائة...
تأمين 77 ألف تفقد صحي منذ بداية شهر رمضان للمحلات ذات الصبغة الغذائية بكامل ولايات...
امضاء اتفاقية شراكة بين ديوان التونسيين بالخارج والتجاري بنك لفائدة الجالية التونسية...
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ثقافة
الممثلة التونسية درة زروق تشارك في بطولة فيلمين يخرجان اليوم إلى قاعات السينما ضمن موسم أفلام عيد الفطر في مصر
25/06/2017 14:00, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
تونس 25 جوان 2017 (وات) - تشارك الممثلة التونسية درة زروق في بطولة فيلمين جديدين يخرجان اليوم الأحد إلى قاعات السينما...
في يوم القدس العالمي، معرض للفنون التشكيلية وأناشيد دينية...
المركز الوطني للسينما والصورة يفتح باب الترشح أمام المخرجين...
رفع 575 مخالفة اقتصادية في منوبة منذ بداية شهر رمضان
رئيس الحكومة يرصد ميزانية تكميلية لدعم العمل الثقافي...
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رياضة
المدرب البرتغالي مورينيو مهدد بعقوبة 6 سنوات سجن
25/06/2017 17:18, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
لندن 25 جوان 2017 (وات) - يواجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنقليزي خطر السجن لمدة 6...
جوفنتوس يسعى للتعاقد مع المدافع البرازيلي ماركينوس
إنتر ميلان يوافق على رحيل حارسه سمير هاندانوفيتش
فيدرر يسحق زفيريف ويفوز ببطولة هاله للتنس للمرة التاسعة
الاسباني اربيلوا يعتزل اللعب نهائيا
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ريبورتاج
فلاحون مضطرون لتخزين منتجاتهم من البطاطا في المسالك الفلاحية المظللة
09/06/2017 16:04, جندوبة/تـــــــــــونـــــــــس
جندوبة 9 جوان(المولدي الزوابي ـ وات)- اضطر عدد من منتجي البطاطا الفصلية المعدة...
مهرجان سيدي علي الحطاب...إحياء للعادة الحطابية واستحضار لموروث صوفي...
19/05/2017 11:37, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
منوبة 19 ماي 2017 (وات / تحرير نعيمة عويشاوي) - "الحطَاب زين اللّثام، من...
رحلة في رحاب المنزل بفضاء "اكتشف جربة": وقفة سافرت بالزوار عبر...
09/04/2017 11:05, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
مدنين 9 أفريل 2017 (وات) ـ ارتدى جميعهم اللباس التقليدي رجالا ونساء وحتى...
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بلاغات صحفية
الفحوصات الطبية الخاصة بالمقبولين لأداء مناسك الحج تنطلق يوم 10 أفريل...
12/04/2017 15:58, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
© 2016 Agence Tunis Afrique Presse
ضبط معاليم خدمات الوكالة الفنية للنقل البري ابتداء من يوم 21 أكتوبر...
20/10/2016 10:40, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
© 2016 Agence Tunis Afrique Presse
ايداع التصريح بالمداخيل المحققة بعنوان سنة 2015 من قبل الأشخاص...
21/07/2016 13:46, تونس/تـــــــــــونـــــــــس
وزارة الماليــة
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جهات
25/06/2017 17:02
والي المهدية يعود الاطفال المقيمين بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية بمناسبة العيد
25/06/2017 13:47
وحدات الأمن الوطني بالفحص تتمكن من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة السيارات
25/06/2017 12:41
إلقاء القبض في زغوان على" عنصر تكفيري خطير عائد من بؤر التوتر"
25/06/2017 10:14
تشييع جثمان الملازم اول مجدي الحجلاوي الى مثواه الأخير في سيدي بوزيد
تسجيلات فيديو
07/06/2017 15:45
أجواء انطلاق الباكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 2017
06/06/2017 12:58
فيديو - فيضانات بولاية منوبة يوم 05/06/2017
جلســات الإستماع العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة
20/05/2017 00:14
متورطان في قضية فساد لفائدةأقارب بن علي يدليان بشهادتيهما في كيفية إدخال البضائع بتصاريح...
19/05/2017 23:37
عماد الطرابلسي يكشف في شهادته التجاوزات التي اقترفها .. يقدم اعتذاره ويطلب طي صفحة الماضي
تسجيلات صوتية
30/04/2017 17:27
youssef chahed
21/04/2017 11:17
تصريح الشاهد حول قرقنة
13/04/2017 17:49
مهدي العلاني
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النشرة الثقافية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"
23/04/2017 12:33
نشرة وكالة الأنباء البحرينية
عالمي
25/06/2017 22:55
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